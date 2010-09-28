Курсовой проект по ТММ (часть работы) сделать только 3 раздел - синтез кулачкового механизма Точное задание и методичку вышлю избранному специалисту(Большой объем) Оплата работы после успешной сдачи заказа клиентом !!!! Возможные доработки и корректировки ...
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Тема: Использование наглядных средств обучения как средство развития познавательной активности детей младшего школьного возраста.
Гл.1 Теоретические основы.
1.1 Анализ изучаемой литературы.
1.2 Виды роль и т.д.
1.3 Теоретические основы.
Гл.2 Опытно- экспериментальная работа.
2.1 Диагностика (констатирующий элемент).
2.2 Формирующий этап элемента.
2.3 Анализ опытно-эксперементальной работы по проблеме исследования
Заключение
Литература
Приложение
30 стр. с практикой
жду предложений по цене и срокам
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