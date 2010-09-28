Тема: правоустанавающие документы профсоюза. Тема не точная. Можно предложить другие аналогичные варианты. Т.е. это 3 главных документа на которых базируется профсоюз. Требования: объем: 15стр., оригинальность не менее 85%. Сноски обязательно. Срок выполнения 03.10.10. Жду ...