Курсовая по фин. менеджменту

Часть курсовой выполенео,нужно доработать по замечаниям клиента

вот первоначальные требования

это расчетная работа из 5 пунктов (стр.7-8 методички). далее в методичке разбираются все пункты подробно. пункт 5 делается, если надо, пункты 1-4 обязательны.

предприятие любое на Ваш выбор, но Красноярского края.

темы нет.. вся работа что-то типа финансового анализа по предприятию с рекомендациями управленческих решений, исходя из итогов анализа.

приложить использованный баланс обязательно, предприятие любое Красноярского края

вот что нужно доработать на четврг строго 30 числа сдача

сделан первый пункт и разбит его на 4. план в методичке стр 7-8. расчет фин. показателей - это первый

> пункт и самый большой, но там еще 3..