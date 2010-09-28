Курсовая по фин. менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Часть курсовой выполенео,нужно доработать по замечаниям клиента

вот первоначальные требования

это расчетная работа из 5 пунктов (стр.7-8 методички). далее в методичке разбираются все пункты подробно. пункт 5 делается, если надо, пункты 1-4 обязательны.

предприятие любое на Ваш выбор, но Красноярского края.

темы нет.. вся работа что-то типа финансового анализа по предприятию с рекомендациями управленческих решений, исходя из итогов анализа.

приложить использованный баланс обязательно, предприятие любое Красноярского края

вот что нужно доработать на четврг строго 30 числа сдача

сделан первый пункт и разбит его на 4. план в методичке стр 7-8. расчет фин. показателей - это первый

> пункт и самый большой, но там еще 3..

13 лет назад
sdalnaura
Роман 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
  • Похожие заказы

  • Курсовой проект по ТММ (часть работы)

    $25

    Курсовой проект по ТММ (часть работы) сделать только 3 раздел - синтез кулачкового механизма Точное задание и методичку вышлю избранному специалисту(Большой объем) Оплата работы после успешной сдачи заказа клиентом !!!! Возможные доработки и корректировки ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рефераты (укр.яз.)

    Здравствуйте, нужно найти 6 тем по двум предметам. Общее количество страниц от 15 до 20, то есть каждая тема по 2-е три страницы, небольшие рефераты. Язык: украинский. Темы: Культурологія 1. Ідеали античного мистецтва 2. Античність та Ренесанс: зв'язок епох 3. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая по инженерной графике

    Срок 4 октября Все в методичке Нужен профи :) ВАРИАНТ 1 ТЕКСТЫ ЗАДАНИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» * 1 А. Заполнить 10, 11, 12, 13 графы ШТАМПА. 1 Б. Заполнить ПЕРВУЮ, ВТОРУЮ И ТРЕТЬЮ графы ШТАМПА по ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая

    Тема: Использование наглядных средств обучения как средство развития познавательной активности детей младшего школьного возраста. Гл.1 Теоретические основы. 1.1 Анализ изучаемой литературы. 1.2 Виды роль и т.д. 1.3 Теоретические основы. Гл.2 Опытно- экспериментальная работа. 2.1 Диагностика (констатирующий элемент). 2.2 Формирующий этап элемента. 2.3 Анализ опытно-эксперементальной работы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка диплома

    Дипломная работа на тему «Совершенствование организации обучения персонала в ООО «ИТП» ГРАД»» нужно доработать 1 и 2 часть, и сделать 3 полностью срок доработки двух частей 30.09

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Расчет рулевых приводов

    $60

    Курсовой проект "Расчет электромеханических и электрогидравлических рулевых приводов" Расчетная часть состоит из двух разделов: 1) Гидродинамический расчет моментов сопротивления на баллере руля; 2) Расчет электропривода рулевого устройства. Исходные данные, необходимые для гидродинамических расчетов, приведены в приложении 1. Системы электроприводов ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автоматизированный ЭП типовых механизмов

    $50

    Необходимо выполнить курсовой проект по дисциплине "Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов" Задание прилагаю (Задание 1, вариант 3), саму методичку вышлю на почту Срок – 10 дней

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выполнить реферат

    Тема: правоустанавающие документы профсоюза. Тема не точная. Можно предложить другие аналогичные варианты. Т.е. это 3 главных документа на которых базируется профсоюз. Требования: объем: 15стр., оригинальность не менее 85%. Сноски обязательно. Срок выполнения 03.10.10. Жду ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат

    Тема: Павел 1. Внешняя и внутренняя политика. Требования: объем 20стр., оригинальность строго не менее 85%., в работе сноски, введение, заключение, список литературы. Срок выполнения 03.10.10 до 18.00. Жду предложений по цене.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад