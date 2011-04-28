Курсовая по экономической теории -3

$22
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки162 просмотра
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Курсовая по экономической теории -3

тема:Фискальная политика

Оформление работы строго по методичке.

Оригинальность не менее 90% (тема довольно избитая...)

Объем 30-35 страниц.

Методичка прилагается.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

Срок сдачи 25.10.2010 до 10 часов утра МСК

Бюджет 650 руб.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$22
7 дней
Продолжу свое повествование по сотрудничеству с Марией! Снова новый проект, снова все сделано отлично! Все сроки соблюдены, требования по плану, по содержанию и оформлению соблюдены и выдержаны!!! Мария всегда на контакте! Никаких замечаний и доработок по проекту не возникло, что еще раз подтверждает опыт работы и знания Марии! Поэтому опять мои рекомендации и снова еще 10 баллов!!!!! Пожелаю хороших клиентов и серьезных проектов!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
К сожалению, у меня не получается писать такие интересные отзывы, как у Констинтина. поэтому скажу просто - все отлично!
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