Нужно написать курсовую работу по информатике. Задание и образец во вложении. В образце вырезаны часть скриншотов, т.к. не проходили по размеру - вышлю выбранному исполнителю. Указывайте цены и сроки.
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Курсовая по экономической теории -3
тема:Фискальная политика
Оформление работы строго по методичке.
Оригинальность не менее 90% (тема довольно избитая...)
Объем 30-35 страниц.
Методичка прилагается.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников.
Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.
Срок сдачи 25.10.2010 до 10 часов утра МСК
Бюджет 650 руб.
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