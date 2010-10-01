Отчет по практике психология

Курсовая по экономической теории -3 тема:Фискальная политика Оформление работы строго по методичке. Оригинальность не менее 90% (тема довольно избитая...) Объем 30-35 страниц. Методичка прилагается. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой ...