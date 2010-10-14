Реферат социология массовых коммуникаций

Задания были выполнены на должном уровне, в соответствии с требованиями, точно в срок. Возникли некоторые замечания по объему работы (некоторые таблицы были выпущены), что, впрочем, было очень оперативно исправлено. Сотрудничеством с этим фрилансером в целом довольны, планируем продолжать.