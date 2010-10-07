Приватно для Давыдов Александр (PresAlexandr)

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Курсовая ( с практической частью)

Тема работы: Структуры и алгоритмы

Тип учебного заведения (институт, университет, техникум, т.д.): университет

Предмет: Структуры и алгоритмы обработки данных

Объём работы в печатных страницах: 20-30

Дополнительны требования к работе:

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программное приложение на delphi

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13 лет назад
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
PresAlexandr
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$45
6 дней
Работаю с Александром второй раз всем очень доволен, работу сдал в срок все доработки устранил оперативно. Спасибо за работу. Рекомендую всем.
С Вами приятно работать, Виктор! Повторное содрудничество оказалось таким же результативным. Ничего лишнего, всё по делу и чести)) Всем рекомендую, и сам буду ждать новых ТЗ!
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