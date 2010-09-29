Диссертация

Тема учет и анализ доходов организации и выявление возможностей их роста первая глава готовая, нужно сделать вторую и третью часть к диплому. есть отчет по практике. срок второй главый - 3 дня
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