Реферат История экономической мысли

Задание на практику бух.учет с 12 стр.
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Реферат на тему: Сравнительная характеристика экономический воззрений У.Петти и П.Буагильбера - основоположников классической школы
Объем: 25 листов
Требования: шрифт Times New Roman 12 или 14, интервал междустрочный полуторный, отступ 1,25.
Точные указания к написанию работы - во вложении.
Дополнительно: работа должна быть оригинальной и должна присутствовать логическая последовательность в раскрытии темы. В интернете не должны находиться кусками тексты, из которых состоит работа.
Сроки написания: 3 октября день (или напишите реальную дату)
Стоимость: ? ждем от вас
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