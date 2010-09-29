Реферат История экономической мысли

Замечания: 1. Посмотрите на форму 2 (стоит знак вопроса на строках 70-130), 2. Ваша работа не соответствует требованиям ни по оформлению, ни по содержанию. 3. Имеющие место приложения не решают задач. Бух.баланс и регистры отсутствуют. Методика не реализована. содержание ...