Курсовая по экономической теории

$22
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовая по экономической теории-01

Оформление работы строго по методичке.

Оригинальность не менее 90% (тема довольно избитая...)

Объем 30-35 страниц.

Методичка прилагается.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

Срок сдачи 25.10.2010 до 10 часов утра МСК

Бюджет 650 руб.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$22
7 дней
Курсовая работа сделана в полном соответствии с ТЗ, учтены все индивидуальные требования клиента! Все отлично, вопросов вообще не было по работе! Молодец!!! Мария выполняет по многим темам и все работы сдаются отлично!!! Рекомендую сотрудничать с этим специалистом хорошим клиентам!!! Спасибо за сотрудничество по моему проекту!!! Ставлю снова 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Все отлично, мои лучшие рекомендации!
  • Похожие заказы

  • Реферат История экономической мысли

    Реферат на тему: Сравнительная характеристика экономический воззрений У.Петти и П.Буагильбера - основоположников классической школы Объем: 25 листов Требования: шрифт Times New Roman 12 или 14, интервал междустрочный полуторный, отступ 1,25. Точные указания к написанию работы - во вложении. Дополнительно: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая: Тепловой расчёт котельного агрегата

    Курсовая по Теплогазоснабжению и Вентиляции (ТГиВ) Тепловой расчёт котельного агрегата Выполнить тепловой расчёт котлоагрегата. тип агрегата КЕ-2,5-14С, паропроизводительность D=2,5 тонн в час.параметры вырабатываемого теплоносителя-пар P=1,2. Топливо Бабаеевский уголь Б1. котёл есть!!нужен только расчёт! Пирмер расчета в прикреплённом ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка курсовой по аудиту

    Замечания: 1. Посмотрите на форму 2 (стоит знак вопроса на строках 70-130), 2. Ваша работа не соответствует требованиям ни по оформлению, ни по содержанию. 3. Имеющие место приложения не решают задач. Бух.баланс и регистры отсутствуют. Методика не реализована. содержание ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом (Туризм)

    Предмет: Туризм Вид работы: Дипломная работа Тема: Привлечение и удержание клиентов на примере турфирмы Объём работы: 70-90 страниц Антиплагиат: от 80% Срок: 15-20 дней план работы: во вложении

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватно для Давыдов Александр (PresAlexandr)

    Курсовая ( с практической частью) Тема работы: Структуры и алгоритмы Тип учебного заведения (институт, университет, техникум, т.д.): университет Предмет: Структуры и алгоритмы обработки данных Объём работы в печатных страницах: 20-30 Дополнительны требования к работе: ----------------- программное приложение на delphi ----------------- Проходит ли Ваша работа ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Диссертация

    Тема:вклад физико-математических школ в создание ядерного щита советского союза. Срок большой. Только теория!!!!!!!! Желающие выполнить стучитесь в аську 370-338-702

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая Русский язык

    Предмет: Русский язык Тема или краткое описание работы: Упoтреблeние в рeчи нaзваний живoтных в пeреносном знaчении. Количество страниц: 10 Срoк: 3 дня Вид работы: Курсовая Tип работы: Теоретическая с практикой Дополнительные требования: Написать по заданной конкретной теме. Использовать материалы толковых словарей и статьи Чжэн Инкуй про животных.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат социология массовых коммуникаций

    $20

    Здравствуйте, уважаемый фрилансеры! Требуется выполнить 4 задания по социологии массовых коммуникаций. Задания состоят в заполнении пропусков в таблицах, написании небольших эссе. Проверка на антиплагиат не требуется, задания несложные. Во вложении приведен пример задания на заполнение таблиц. Остальные задания ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад