Курсовая Дискретная математика

С Татьяной работали по курсовой "Дискретная математика". Работа была выполнена качественно, приятно удивила цена предложения. Единственное, пришлось немного увеличить сроки, но ввиду сложности работы клиент ее ждал. Очень порадовало, что, несмотря на возникшие у нее личные проблемы, Татьяна не пропадала, была на связи, и мы находили какой-то компромисс.