Курсовая Дискретная математика

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13 лет назад
loren
Елена 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
khashan
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
С Татьяной работали по курсовой "Дискретная математика". Работа была выполнена качественно, приятно удивила цена предложения. Единственное, пришлось немного увеличить сроки, но ввиду сложности работы клиент ее ждал. Очень порадовало, что, несмотря на возникшие у нее личные проблемы, Татьяна не пропадала, была на связи, и мы находили какой-то компромисс.
Очень приятно работать с заказчиком. у которого есть такт, выдержка, терпение и... своевременная оплата проекта!!! спасибо Елене.
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