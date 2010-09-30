Курсовая работа машиностроение

Курсовая по экономической теории-01 Оформление работы строго по методичке. Оригинальность не менее 90% (тема довольно избитая...) Объем 30-35 страниц. Методичка прилагается. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Сноски на литературу не менее чем на каждой второй странице ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дисциплина работы: Практика по технологии отраслевого производства
Нужен отчет по практике
Срок сдачи 9 октября.
материалы - почтой
- Похожие заказы
- $22Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо решить правовые казусы по Истории государства и права зарубежных стран. Все указания в прикрепленном скане методички. Нужно решить первый и второй казус в 1 варианте. Во втором казусе не хватает источников, вот они: ...Закрыт13 лет назад
Реферат на тему: Сравнительная характеристика экономический воззрений У.Петти и П.Буагильбера - основоположников классической школы Объем: 25 листов Требования: шрифт Times New Roman 12 или 14, интервал междустрочный полуторный, отступ 1,25. Точные указания к написанию работы - во вложении. Дополнительно: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Задание на практику бух.учет с 12 стр.Закрыт13 лет назад
Курсовая по Теплогазоснабжению и Вентиляции (ТГиВ) Тепловой расчёт котельного агрегата Выполнить тепловой расчёт котлоагрегата. тип агрегата КЕ-2,5-14С, паропроизводительность D=2,5 тонн в час.параметры вырабатываемого теплоносителя-пар P=1,2. Топливо Бабаеевский уголь Б1. котёл есть!!нужен только расчёт! Пирмер расчета в прикреплённом ...Закрыт13 лет назад
Необходимо написать пратику (без курсовой) по бух.учету . Срок сдачи 1.10 материалы - почтой. Цена?Закрыт13 лет назад
Замечания: 1. Посмотрите на форму 2 (стоит знак вопроса на строках 70-130), 2. Ваша работа не соответствует требованиям ни по оформлению, ни по содержанию. 3. Имеющие место приложения не решают задач. Бух.баланс и регистры отсутствуют. Методика не реализована. содержание ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Предмет: Туризм Вид работы: Дипломная работа Тема: Привлечение и удержание клиентов на примере турфирмы Объём работы: 70-90 страниц Антиплагиат: от 80% Срок: 15-20 дней план работы: во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Курсовая ( с практической частью) Тема работы: Структуры и алгоритмы Тип учебного заведения (институт, университет, техникум, т.д.): университет Предмет: Структуры и алгоритмы обработки данных Объём работы в печатных страницах: 20-30 Дополнительны требования к работе: ----------------- программное приложение на delphi ----------------- Проходит ли Ваша работа ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема:вклад физико-математических школ в создание ядерного щита советского союза. Срок большой. Только теория!!!!!!!! Желающие выполнить стучитесь в аську 370-338-702Закрыт13 лет назад