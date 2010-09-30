Курсовая по банковской деятельности

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки175 просмотров
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Содержание курсовой:

1. регулир-ие ЦБРФ деят-ти коммерческих банков (покрытый акредетив)(10-15 стр, 1.5, 14 шрифт)

2.Формы безналичных расчетов РФ (понятие ЦБРФ, коротко написать о формах безналичных расчетов (1стр))

3. Практическая часть. Выполнить расчет лимита остатка кассы (положение ЦБРФ о правилах организации наличного денеж. обращ-я на территории РФ (здесь приложение1 - нужно выполнить 2 варианта расчета - это торговое п\п и неторговое п\п)

13 лет назад
univer911
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
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