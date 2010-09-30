Курсовая по банковской деятельности

Курс: 4 Предмет: Рынок ценных бумаг Вид работы: Курсовая Объем: 30 стр. Тема: Нормативно-правовое регулирование отношений на РБЦ и операций с ценными бумагами Дополнительно: МУ во вложении Срок сдачи: 7 октября (или укажите свой) Стоимость укажите свою.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Содержание курсовой:
1. регулир-ие ЦБРФ деят-ти коммерческих банков (покрытый акредетив)(10-15 стр, 1.5, 14 шрифт)
2.Формы безналичных расчетов РФ (понятие ЦБРФ, коротко написать о формах безналичных расчетов (1стр))
3. Практическая часть. Выполнить расчет лимита остатка кассы (положение ЦБРФ о правилах организации наличного денеж. обращ-я на территории РФ (здесь приложение1 - нужно выполнить 2 варианта расчета - это торговое п\п и неторговое п\п)
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема: Формирование и аудит учетной политики организации СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ (актуальность темы, цель исследования, задачи исследования, объект исследования – всего 2-2,5 стр.) ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 1.1. Понятие учетной политики и внесение ...Закрыт13 лет назад
- $73
Необходимо выполнить две контрольных работы по ремонту электрооборудования и один курсовой проект по данным КР2 (+чертеж) - по тех. эксплуатации данного оборудования срок 30.09 цена 2200р.Завершен13 лет назад
Курс: 3 Объем: 80 стр Тема: Состояние и пути совершенствования СКД в каком-либо культурно-досуговом учреждении Дополнительно: Вторая часть – практическая все руководства в конспектах (25 Мб можем выложить на ftp). Здесь очень ценится, опросы в культурно-досуговом учреждении, типо ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Курсовая по Теплогазоснабжению и Вентиляции (ТГиВ) Расчет котельной Выполнить: Тепловой расчёт котельной установки. Данные (так же они есть на Стр.2 в прикрепленном файле): Qв=1,4 Гкал/ч Qгв=0,6 Гкал/ч Дпотр=5тонн в час Величина продувки 4 процента Степень подпитки g= 5 Котёл ке-2,5-14с. Город берётся любой где близко ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Курсовая работа с расчетно частью по определенному региону России.Предмет агрономия.Тема:Система агрономических мероприятий по получению высоких урожаев в ...Методика есть. Или тема:Почвы и мероприятия по их рациональному использованию.срок пять дней.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задание в файле. Срок 3-4 дня. От желающих выполнить стоимость. Пишите на [email protected]Завершен13 лет назад
Необходимо сделать курсовую по тер меху вариант N7Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Предмет: Oрганизация, упрaвление и aдминистрирование в coциальной работе Объем: 30-40 Срок до 3го октября Тема: Cодержание трудa руководителя сoциальной сферы и пoвышение его эффективности. Доп требования: Все параграфы должны содержать: вводная часть, основная и заключительная(в содержании не отмечать это) Ссылки с ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Предмет: Oрганизация, упрaвление и aдминистрирование в coциальной работе Объем: 30-40 Срок до 3го октября Тема: Кoнтроль в cистеме управления социальной сферой. Доп требования: Все параграфы должны содержать: вводная часть, основная и заключительная(в содержании не отмечать это) Ссылки с каждой страницы с ...Закрыт13 лет назад