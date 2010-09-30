Дипломная работа

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Тема: Формирование и аудит учетной политики организации

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ (актуальность темы, цель исследования, задачи исследования, объект исследования – всего 2-2,5 стр.)

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

1.1. Понятие учетной политики и внесение изменений и дополнений в учетную политику

1.2. Формирование и раскрытие учетной политики

1.3. Принципы и требования учетной политики

(если не сможете набрать параграфы не менее 5 страниц, то что-нибудь объединим)

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Установление порядка начисления амортизации внеоборотных активов

2.2. Установление порядка учета материалов

2.3. Установление порядка учета затрат на производство

2.4. Общие принципы формирования учетной политики для целей налогового учета

ГЛАВА 3. АУДИТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Цель, задачи и информационное обеспечение аудита учетной политики

3.2. Методика проведения аудиторской проверки учетной политики

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (еще раз в общем подтвердить актуальность темы, выводы по работе – 3-3,5 стр., выводы можно собрать те, которые будут сделаны в конце каждого пункта)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

13 лет назад
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