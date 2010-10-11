Курсовая Методика исследования СКС

Необходимо выполнить две контрольных работы по ремонту электрооборудования и один курсовой проект по данным КР2 (+чертеж) - по тех. эксплуатации данного оборудования срок 30.09 цена 2200р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Курс: 3
Объем: 80 стр
Тема: Состояние и пути совершенствования СКД в каком-либо культурно-досуговом учреждении
Дополнительно: Вторая часть – практическая все руководства в конспектах (25 Мб можем выложить на ftp). Здесь очень ценится, опросы в культурно-досуговом учреждении, типо приложите анкеты, заполненные посетителями. Главная задача второй части работы – предложить пути совершенствования этого учреждения.
Всё пишется по правилам, указанным в конспектах.
Срок сдачи: 11.10.2010 или укажите свою
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