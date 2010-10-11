Курсовая Методика исследования СКС

Курс: 3

Объем: 80 стр

Тема: Состояние и пути совершенствования СКД в каком-либо культурно-досуговом учреждении

Дополнительно: Вторая часть – практическая все руководства в конспектах (25 Мб можем выложить на ftp). Здесь очень ценится, опросы в культурно-досуговом учреждении, типо приложите анкеты, заполненные посетителями. Главная задача второй части работы – предложить пути совершенствования этого учреждения.

Всё пишется по правилам, указанным в конспектах.

Срок сдачи: 11.10.2010 или укажите свою