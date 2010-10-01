Приватный для Вячеслава

$73
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка137 просмотров
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Необходимо выполнить две контрольных работы по ремонту электрооборудования

и один курсовой проект по данным КР2 (+чертеж) - по тех. эксплуатации данного оборудования

срок 30.09

цена 2200р.

13 лет назад
Witch132
Юлия 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
slavaskas
Вячеслав 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$73
2 дня
Отзыв недоступен.
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