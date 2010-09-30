Диплом (Финансовые инвестиции)

Курсовая по Теплогазоснабжению и Вентиляции (ТГиВ) Расчет котельной Выполнить: Тепловой расчёт котельной установки. Данные (так же они есть на Стр.2 в прикрепленном файле): Qв=1,4 Гкал/ч Qгв=0,6 Гкал/ч Дпотр=5тонн в час Величина продувки 4 процента Степень подпитки g= 5 Котёл ке-2,5-14с. Город берётся любой где близко ...