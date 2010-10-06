Реферат по отечественной истории

Тема: РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ И В РЯДЕ СТРАН МИРА

В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

П л а н

1. Основной политический вопрос революций начала века.

2. Главное экономическое требование революционных сил.

3. Проблема охраны памятников истории революционного движения.

Литература

Беда А.М. Культурно-исторические ритмы (таблицы). М., 1995.

История России / Под общ. ред. В.В. Рыбникова. Саратов, 1997.

Михайлова Н.В. Познание истории: Ключ к прошлому, настоящему, будущему: Учебное пособие для студентов, обучающихся по юридическим специальностям. М., 1999.

Михайлова Н.В., Беда А.М., Журов А.Н. Памятники прошлого: Охрана исторического наследия. М., 1997.

Михайлова Н.В. Отечественная история М., 2003.

Новейшая история Отечества. ХХ век: Учебник для студентов вузов: В 2 т. / Под ред. А.Ф.Киселева, Э.М.Щагина. М., 1998.

Очерки истории ХХ века / Под рук. Н.В.Михайловой: Ч. 1 - 2. М., 1991.

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: Учебное пособие для вузов. М., 1994.

Требования: оригинальность строго не менее 85%, сноски, более подробные требования вышлю.

Срок выполнения 06.10.2010.

Жду предложений по цене!!!!