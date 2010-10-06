Реферат по КСЕ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок207 просмотров
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План написания:

1. Естественнонаучная и гуманитарная культура.

2. Классическая механика И. Ньютона.

3. Структурные уровни вещества в микромире.

4. Возникновение и эволюция Солнечной системы.

5. Антидарвинистские течения в биологии: неоламаркизм, телеогенез, сальтационизм, генетический антидарвинизм.

6. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.

7. Глобальный эволюционизм: основные положения, принципы.

Рекомендованная литература

Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Учебное пособие. М., 2007 или предыдущие издания.

Грядовой Д.И. Концепции современного естествознания: Структурированный учебник (для вузов). М., 2003.

Концепции современного естествознания: Учебное пособие. Под ред. Грядового Д.И., Чугунова А.М. М., 2006.

Концепции современного естествознания: Учебное пособие. Под ред. Лавриненко В.Н. М., 2007.

Концепции современного естествознания: Учебное пособие. Под ред.Самыгина С.И. Ростов – на –Дону., 2002.

Философия современного естествознания: Учебное пособие. Под ред. Лебедева С.А. М., 2004.

Требования: оригинальность строго не менее 85%, объем не менее 10 стр, сноски, более подробные требования вышлю.

Срок выполнения 06.10.2010.

Жду предложений по цене!!!!

13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
irkadremuk
Ирина 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$15
5 дней
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