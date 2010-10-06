Реферат по КСЕ

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План написания:
1. Естественнонаучная и гуманитарная культура.
2. Классическая механика И. Ньютона.
3. Структурные уровни вещества в микромире.
4. Возникновение и эволюция Солнечной системы.
5. Антидарвинистские течения в биологии: неоламаркизм, телеогенез, сальтационизм, генетический антидарвинизм.
6. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.
7. Глобальный эволюционизм: основные положения, принципы.
Рекомендованная литература
Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Учебное пособие. М., 2007 или предыдущие издания.
Грядовой Д.И. Концепции современного естествознания: Структурированный учебник (для вузов). М., 2003.
Концепции современного естествознания: Учебное пособие. Под ред. Грядового Д.И., Чугунова А.М. М., 2006.
Концепции современного естествознания: Учебное пособие. Под ред. Лавриненко В.Н. М., 2007.
Концепции современного естествознания: Учебное пособие. Под ред.Самыгина С.И. Ростов – на –Дону., 2002.
Философия современного естествознания: Учебное пособие. Под ред. Лебедева С.А. М., 2004.
Требования: оригинальность строго не менее 85%, объем не менее 10 стр, сноски, более подробные требования вышлю.
Срок выполнения 06.10.2010.
Жду предложений по цене!!!!
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