КУРСОВАЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИНА ТЕМУ "ФИНАНСЫ И СТРУКТУРА" СВЕДЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 2009-2010 Г.В КУРСОВУЮ ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ : .БЮДЖЕТ, ФИНАНСЫ.30 СТРАНИЦ. ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПОСЛЕ ОКАНЧАНИЕ РАБОТЫ. 1.ВВЕДЕНИЕ,АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. 2.ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ИСТОЧНИКОВ. 3.СТРУТУРА, СКОЛЬКО ГЛАВ. 4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОВТОРЯТЬ ТЕМУ НЕ НУЖНО, ПРОСТО ПРИВЕСТИ ...
Диплом Анализ финансовых данных, OLAP-технологии
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В наличие дополнительные материалы и наброски по преддипломной практике.
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