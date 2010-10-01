Диплом Анализ финансовых данных, OLAP-технологии

Требуется автор для написания диплома и преддипломной практики на тему «Оперативный анализ финансовых данных с помощью OLAP-технологий».

Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Предмет: Прикладная Информатика в Экономике

Оплата 6 500 р.

Сроки: преддипломная практика до 09.10.2010, дипломная работа — начало декабря.

Преддипломная практика — объем 30 страниц, должна быть тесно связана со второй главой диплома.

Объём диплома 100 стр. Диплом состоит из трёх глав — теоретическая, аналитическая и практическая.

В наличие дополнительные материалы и наброски по преддипломной практике.

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «OLAP-технологии»

ICQ: 406 -194 -503