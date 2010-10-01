Курсовая Проектирование предприятия общепита

Предмет: Налоги Вид работы: Дипломная работа Тема: Система подготовки и переподготовки кадров в государственной службе (на примере налоговой инспекции г Москвы) Объём работы: 70-90 страниц Антиплагиат: от 80% Срок: 3-4 недели план работы: необходимо сделать
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