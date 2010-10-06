Курсовая работа

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Тема: СТАДИИ СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

план:

1. Понятие стадий совершенного преступления.

2. Виды неоконченной преступной деятельности.

3. Отличие приготовления к преступлению от покушения на преступление.

4. Особенности ответственности лиц за неоконченное преступление.

Задача

Водитель самосвала Ведров, поднимая кузов автомобиля для разгрузки, не убедился в том, что рядом нет посторонних. В результате рассыпавшимися железобетонными блоками был смертельно травмирован рабочий Иванов.

Дайте правовую оценку содеянного.

Задание

Раскройте понятие множественности преступлений.

Требования: оригинальность строго не менее 85%, объем 25-30 стр, сноски, актуальность, задачи цели, объект, предмет исследования, более подробные требования вышлю.

Срок выполнения: 06.10.2010

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13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$25
6 дней
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