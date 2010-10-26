Финансы и кредит

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок207 просмотров
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Нужно написать ответы на вопросы по финансам и кредиту. Объем ответов 1-3 странички не больше, желательно минимум, но по делу, как можно меньше воды. Цена пятьдесят рублей вопрос. Оплата по частям, за определенное колличество вопросов. Срок пять-семь дней.

13 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
degaden
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Очень доволен сотрудничеством с Денисом, все было выполненно качественно в соответствие со всеми требованиями, была незначительная просрочка выполнения заказа, но тем не меннее работа была выполнена на очень хорошем уровне.
Хороший заказчик, понимающий, выдает всегда четкие ТЗ, постоянно на связи. Оплата всегда своевременная.
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