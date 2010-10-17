Приватный для Фанасковой Ольги

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка107 просмотров
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Приватный для Фанасковой Ольги

Отчеты о практике --2 отчета

Объём 10 страниц на отчет

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Оригинальность работы 90% .

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 1-ого месяца.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Требования по оформлению работы вышлю выбранному специалисту

Планируемый бюджет работы 900 рублей.

Срок сдачи работы до 04.10.2010 до 12 часов дня МСК.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$30
3 дня
Снова я продолжу повествование о работе с Ольгой! Как я заметил, отчеты по практике у Ольги получаются очень достойные, видно, что человек очень старается и находит весь необходимый материал по теме. Все выполнено по плану, в полном соответствии с заданием! Сроки соблюдены, качество работ на самом высоком уровне! Отдельное спасибо за согласованную отсрочку по оплате проекта ввиду возникших временных технических неполадок, за понимание, конструктивность, доброжелательность и высокую ответственность!!!! Очень надежный и грамотный специалист,предполагаю что с таким количеством отзывов любому заказчику сразу должно быть понятно, что Ольга--настоящий Мастер своего дела и надежный профессионал!!! Желаю Ольге дальнейших творческих Успехов!!! И планирую в дальнейшем продолжать успешное сотрудничество!!! Еще 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Сотрудничество с Константином выстраивается в конструктивное и продуктивное взаимодействие. Я надеюсь, что мы и в дальнейшем не разочаруем друг друга и будем трудиться на обоюдный взаимовыгодный результат. Словом, мои самые хорошие рекомендации. Спасибо вам!
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