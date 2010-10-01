Доработка курсовой по менеджменту

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По дисциплине менеджмент

на тему: Логистические основы повышения конкурентоспособности предприятия.

все что нужно доработать в файле в приложении

срок до 03.10

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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