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Курсовая Технологии туризма и гостеприимства
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Номер курса: 4
тип работы: курсовая работа
предмет: Технологии туризма и гостеприимства
тема: Повышение рентабельности кемпинга на 250 мест за счет использования автопаркинга с автоматической системоц контроля доступа (тема №100)
работа содержит: теория и практика
требования: следовать методическому материалу
+ презентация к данной работе ( 10 слайдов)
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