Курсовая Технологии туризма и гостеприимства

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Номер курса: 4

тип работы: курсовая работа

предмет: Технологии туризма и гостеприимства

тема: Повышение рентабельности кемпинга на 250 мест за счет использования автопаркинга с автоматической системоц контроля доступа (тема №100)

работа содержит: теория и практика

требования: следовать методическому материалу

+ презентация к данной работе ( 10 слайдов)

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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