Реферат по Информационным системам

Реферат по предмету "Проектирование информационных систем" на тему "Информационное обеспечение ИС" .

В реферате должна быть информация о:

составе информационного обеспечения;

использовании классификаторов и систем кодирования;

этапах разработки классификаторов;

отражении требований к информационному обеспечению в проекте ИС.

Объем реферата – 20 – 25 стр. шрифтом 14 pt, TimesNewRoman и 1,5 интервалом. Список литературы.

Обязательно понимание темы реферата и знание предмета. Не требуется мини-диссертации с академическим языком. Важно показать то, что проблема ясна.

Преподавание ведется по курсу http://www.intuit.ru/department/se/devis/ его автором. Важно также не переложить его лекцию на другой язык, а сделать адекватный реферат.