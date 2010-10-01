Реферат по Информационным системам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Реферат по предмету "Проектирование информационных систем" на тему "Информационное обеспечение ИС" .

В реферате должна быть информация о:

составе информационного обеспечения;

использовании классификаторов и систем кодирования;

этапах разработки классификаторов;

отражении требований к информационному обеспечению в проекте ИС.

Объем реферата – 20 – 25 стр. шрифтом 14 pt, TimesNewRoman и 1,5 интервалом. Список литературы.

Обязательно понимание темы реферата и знание предмета. Не требуется мини-диссертации с академическим языком. Важно показать то, что проблема ясна.

Преподавание ведется по курсу http://www.intuit.ru/department/se/devis/ его автором. Важно также не переложить его лекцию на другой язык, а сделать адекватный реферат.

13 лет назад
Spatorna
Дарья 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
khashan
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
  • Похожие заказы

  • Курсовая по менеджменту

    Тема: построение бережливого производства В 1 главе теория. нужно сравнить мнения нескольких авторов, после сравнения написать своё мнение. во 2 главе охарактеризовать предприятие, (п.2.1) (п.2.2) - недостатки этого предприятия (п.2.3) - дать рекомендации по улучшению или внедрению. во 2 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая Технологии туризма и гостеприимства

    Номер курса: 4 тип работы: курсовая работа предмет: Технологии туризма и гостеприимства тема: Повышение рентабельности кемпинга на 250 мест за счет использования автопаркинга с автоматической системоц контроля доступа (тема №100) работа содержит: теория и практика требования: следовать методическому материалу + ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа (англ., педагог.)

    $45

    Предмет: Английский С учетом Педагогики и психологии. Тема: Игра в освоении иностранного языка младшими школьниками. Вид работы: курсовая Нужно написать ТОЛЬКО практическую часть на английском языке (20 стр.). Основное внимание - описанию эксперимента, анализ. Ваши новшества и прочее. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая теоретическая грамматика

    Курсовая Предмет: теоретическая грамматика Тема: Функциoнально-cтилистический aспект кoнъенктива при пeреводе с нeмецкого языка на русский на матeриале Лиона Фихьтвангера «Лже нерон» Объем: 25-28 Срок: 4 дня Работа на русском языке. Есть материалы(кину на почту).

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дипломная работа

    Тема диплома. Разработка системы электроснабжения собственных нужд ПС-500 кВ "Очаково" г. Москва По данному объекту имеется конкурсная, проектная документация чертежи в полном объеме. Так же есть технические характеристики всего используемого оборудования. Есть некоторые результаты расчетов, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад