Реферат по Информационным системам

По дисциплине менеджмент на тему: Логистические основы повышения конкурентоспособности предприятия. все что нужно доработать в файле в приложении срок до 03.10
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Реферат по предмету "Проектирование информационных систем" на тему "Информационное обеспечение ИС" .
В реферате должна быть информация о:
составе информационного обеспечения;
использовании классификаторов и систем кодирования;
этапах разработки классификаторов;
отражении требований к информационному обеспечению в проекте ИС.
Объем реферата – 20 – 25 стр. шрифтом 14 pt, TimesNewRoman и 1,5 интервалом. Список литературы.
Обязательно понимание темы реферата и знание предмета. Не требуется мини-диссертации с академическим языком. Важно показать то, что проблема ясна.
Преподавание ведется по курсу http://www.intuit.ru/department/se/devis/ его автором. Важно также не переложить его лекцию на другой язык, а сделать адекватный реферат.
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