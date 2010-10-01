Диплом по юриспруденции

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Тема: Рассмотрение и разрешение дел об установлении факта проживания на

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1ГЛАВА Характерные черты особого производства в гражданском процессе.

1.1.Понятие, значение и признаки особого производства.

1.2.Оформление и передача заявления в порядке особого производства.

2ГЛАВА Процессуальный порядок рассмотрения дел об установлении факта

проживания на территории Р.Ф.

2.1 Определение подведомственности и подсудности данной категории дел.

2.2 Состав лиц участвующих в деле

2.3 Судебное разбирательство , вынесение решения и исполнение решения

Заключение

Список использованной литературы.

объем страниц 70-75

методичку вышлю на эл. почту

до 05.10 нужна первая глава

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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