Диплом по юриспруденции

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Тема: Рассмотрение и разрешение дел об установлении факта проживания на
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1ГЛАВА Характерные черты особого производства в гражданском процессе.
1.1.Понятие, значение и признаки особого производства.
1.2.Оформление и передача заявления в порядке особого производства.
2ГЛАВА Процессуальный порядок рассмотрения дел об установлении факта
проживания на территории Р.Ф.
2.1 Определение подведомственности и подсудности данной категории дел.
2.2 Состав лиц участвующих в деле
2.3 Судебное разбирательство , вынесение решения и исполнение решения
Заключение
Список использованной литературы.
объем страниц 70-75
методичку вышлю на эл. почту
до 05.10 нужна первая глава
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