Дипломная работа

Тема: Эффективные технологии взаимодействия PR-служб и СМИ

План утвержден по первым двум главам. Будет еще одна глава она утверждается!!!!

Введение

Глава 1 ПОНЯТИЯ И ИСТОРИЯ МЕДИА-РИЛЕЙШНЗ

Были предпосылки (технический прогресс, потребность в массовой информации), но выделяется при появлении газет.

В каких странах и когда появились первые газеты, первые пресс-секретари (Керри в США, в России - ?)

Глава 2РОЛЬ СМИ В PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

(как публикации влияют на деятельность компании, персон)

Разные подходы к организации медиа-рилейшнз.

Внутренние департаменты, пресс-службы, аутсорсинг, наемные консультанты – вывод, что оптимально (использовать цитаты, мнения экспертов, свое мнение).

Требования: оригинальность очень строго не менее 85%, сноски, обяъем 60-70 стр, срок выполнения: 30.10.2010

Первую главу нужно написать в течении двух недель ее утвердят и писать вторую и потом третью.

Жду предложений по цене!!!