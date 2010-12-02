Предмет: История отечественного государства и права

План работы:

1. На основе анализа Декрета II Всероссийского съезда Советов от 26 октября (8 ноября) 1917 г. назовите и определите полномочия первого Советского правительства. Почему оно называлось временным?

2. Под Киевом в правление Владимира Мономаха у одного смерда украли лошадь. Следы привели к торговому стану. Кто и каким образом должен был вести розыск согласно Русской Правде?

Требования: оригинальность строго не менее 85%, сноски, введение, заключение, список литературы, объем 18-20стр !!!

Срок выполнения: 05.10.2010 до 18.00

Жду предложений по цене!!!!