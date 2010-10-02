Проект линии производства рыбы холодного копчения

$130
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка176 просмотров
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Требуется помощь в написании курсового проекта. Тема: проект линии производства рыбы холодного копчения. Вид рыбы не важно. Срок до 1.11.2010. Контакт: [email protected] с пометкой "курсовой проект". Жду заявок

13 лет назад
Loranda
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад