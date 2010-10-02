Курсовая по менеджменту

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок192 просмотра
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Курсовая работа по дисциплине менеджмент организации

тема: Руководство и лидерство в организации ООО "Равель"

13 лет назад
univer911
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад