Курсовая по менеджменту

Дипломная Предмет: Технология машиностроения Тема: Конструирование клапана РДМ и технологический процесс изготовления клапана деталештока. 10 чертежей + 100-120 пояснительная
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