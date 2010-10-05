Реферат по отечественной истории

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки198 просмотров
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Тема: ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

П л а н

1. Основные тенденции эволюции древнерусских княжеств, Половецкого Поля и Волжской Булгарии во времена Киевской Руси.

2. Ключевые моменты борьбы московских, литовских и золотоордынских властителей за политическую гегемонию на Руси.

3. Главные направления исторического развития империи Романовых.

4. Задачи охраны исторических свидетельств отечественного средневековья.

Требования: объем 18-20стр, оригинальность строго не менее 85%, сноски, более подробные требования вышлю!!!

Срок выполнения: 05.10.2010 до 18.00

Жду предложений по цене!!!

13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$14
3 дня