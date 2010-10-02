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Предмет: КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

План работы:

1. Закономерности развития науки.

2. Гелиоцентрическая система Н. Коперника и ее значение для естествознания.

3. Квантово-полевая физическая картина.

4. Химическая картина мира.

5. Теория биохимической эволюции жизни (теория Опарина - Холдейна).

6. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева.

7. Человек и природа: глобальные экологические проблемы.

Требования: оригинальность строго не меее 85%, сноски, объем не менее 10 стр. Более подробные требования вышлю!!!!

Рекомендованная литература

Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Учебное пособие. М., 2007 или предыдущие издания.

Грядовой Д.И. Концепции современного естествознания: Структурированный учебник (для вузов). М., 2003.

Концепции современного естествознания: Учебное пособие. Под ред. Грядового Д.И., Чугунова А.М. М., 2006.

Концепции современного естествознания: Учебное пособие. Под ред. Лавриненко В.Н. М., 2007.

Концепции современного естествознания: Учебное пособие. Под ред.Самыгина С.И. Ростов – на –Дону., 2002.

Философия современного естествознания: Учебное пособие. Под ред. Лебедева С.А. М., 2004.

Жду предложений по цене!!!

13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
irkadremuk
Ирина 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$15
5 дней
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