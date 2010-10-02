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Предмет: КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
План работы:
1. Закономерности развития науки.
2. Гелиоцентрическая система Н. Коперника и ее значение для естествознания.
3. Квантово-полевая физическая картина.
4. Химическая картина мира.
5. Теория биохимической эволюции жизни (теория Опарина - Холдейна).
6. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева.
7. Человек и природа: глобальные экологические проблемы.
Требования: оригинальность строго не меее 85%, сноски, объем не менее 10 стр. Более подробные требования вышлю!!!!
Рекомендованная литература
Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Учебное пособие. М., 2007 или предыдущие издания.
Грядовой Д.И. Концепции современного естествознания: Структурированный учебник (для вузов). М., 2003.
Концепции современного естествознания: Учебное пособие. Под ред. Грядового Д.И., Чугунова А.М. М., 2006.
Концепции современного естествознания: Учебное пособие. Под ред. Лавриненко В.Н. М., 2007.
Концепции современного естествознания: Учебное пособие. Под ред.Самыгина С.И. Ростов – на –Дону., 2002.
Философия современного естествознания: Учебное пособие. Под ред. Лебедева С.А. М., 2004.
Жду предложений по цене!!!
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