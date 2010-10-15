Доклад по Истории России

Уже не в первый раз работаю с Ольгой, и могу с уверенностью сказать, что этому исполнителю можно доверить работу любой сложности. В этот раз задача стояла достаточно сложная. Потому что о Системе управления Александра II говорят намного меньше, нежели о системах Николая I и Александра III. Но Ольга с блеском справилась. Осветила все те вопросы, на которые я просил обратить внимание. Очень положительные впечатления и от самой работы. С технической точки зрения, работа выполнена в полном соответствии и в оговоренные сроки. Нареканий быть просто не может. В итоге 10 из 10. Спасибо Ольге за работу.