Доклад по Истории России

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен14 заявок288 просмотров
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Необходим Доклад по Истории государственных учереждений.

Название работы: Система государственных учреждений в период правления Александра II.

Задача:

1. Рассмотреть систему управления Российской империей в период правления Александра II.

2. а)Показать структуру государственных учереждений центральной власти.

б)Система губернского управления.

в) Судебная система.

Объем: 28-30 страниц. Шрифт: 14. Интервал: 1,5 строки.

Сроки: максимум 10 дней.

От вас жду реальные сроки и цены.

13 лет назад
GilgaRu
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$15
10 дней
Уже не в первый раз работаю с Ольгой, и могу с уверенностью сказать, что этому исполнителю можно доверить работу любой сложности. В этот раз задача стояла достаточно сложная. Потому что о Системе управления Александра II говорят намного меньше, нежели о системах Николая I и Александра III. Но Ольга с блеском справилась. Осветила все те вопросы, на которые я просил обратить внимание. Очень положительные впечатления и от самой работы. С технической точки зрения, работа выполнена в полном соответствии и в оговоренные сроки. Нареканий быть просто не может. В итоге 10 из 10. Спасибо Ольге за работу.
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