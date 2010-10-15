Доклад по Истории России

3 курсовых работы работы Дисциплина"Организация и планирование на предриятии садово-паркового хозяйства" Срок 3 дня методичка есть объема нет курсовые состоят из расчетов при выполнении курсовых в срок выплачивается бонус
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Необходим Доклад по Истории государственных учереждений.
Название работы: Система государственных учреждений в период правления Александра II.
Задача:
1. Рассмотреть систему управления Российской империей в период правления Александра II.
2. а)Показать структуру государственных учереждений центральной власти.
б)Система губернского управления.
в) Судебная система.
Объем: 28-30 страниц. Шрифт: 14. Интервал: 1,5 строки.
Сроки: максимум 10 дней.
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