Отчет по практике по бух.учету, анализу и аудиту

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Помимо текстовой части к отчету в обязательном порядке прилагаются

заполненные первичные документы и учетные регистры, а по разделу

экономического анализа – заполненные копии бухгалтерских и статистических

форм отчетности, смет, планов, разделов бизнес-плана за анализируемый период

или выписки из них.

объем текстовой части 30 стр.

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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