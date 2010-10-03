Доработка магистерской "прикладная информатика"

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-Факультет Информационных технологий, предмет – прикладная

информатика.

-Тема магистерской диссертации: «Пoвышение эффeктивности

крoссплатформенной рaзработки интeрактивных прилoжений на oснове

унифицирoванного oбъектного пoдхода».

-В наличии имеются некоторые наработки, материалы и публикации

выступлений на научных конференциях, которые могут быть переданы

для изучения, доработки и содействия в написании главы диссертации.

Объем 60-70 страниц

Срок 20 дней.

Интересует возможность и стоимость написания главы магистерской диссертации, содержащей научную новизну.

В дополнении могу выслать описание идеи, которые могут быть положены в основу научной новизны.

Подробнее о работе:

Направление исследований в этой области – возможность повышения

эффективности разработки приложений на основе модульного подхода, т.е.

мы рассматриваем систему как совокупность модулей различной степени

сложности, применение которых возможно и в разработке других систем

(как детский конструктор LEGO), тем самым мы минимизируем

(оптимизируем) время разработки (уменьшается пропорционально сумме

произведения количества модулей, которые мы используем и весового

коэффициента, учитывающего степень возможного несоответствия

поставленной задачи (избыточность функционала модуля)) и минимизируем

стоимость владения и накладные расходы (за счет использования готовых

модулей) и т.д. Сами модули унифицированные, т.е. имеют способность

взаимодействовать и функционировать с другими модулями без каких-либо

ограничений (интероперабельность).

Т.е. в работе необходимо определить, например, как можно разбить

систему на унифицированные модули, определить необходимое и

достаточное количество таких модулей, описать их входы и выходы

(унифицированы) для возможности взаимодействия друг с другом и с

другими модулями в составе системы и т.д. Описать соотв.

математический аппарат.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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