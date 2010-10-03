Повысить уровень оригинальности в дипломной работе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок315 просмотров
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Необходимо повысить % оригинальности в дипломной работе по экономике.

необходимо, чтобы антиплагиат показывал не менее 85%

работу прикрепляю

13 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Chernilecsky
Владимир 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена в кратчайшие сроки. соблюдены все требования. исполнитель всегда на связи. рекомендую Хочу исправить свой отзыв. Работа была выполнена не полностью. Когда Владимир сдавал работу, качество было не проверить. Но я все равно оплатила и оставила положительный отзыв, потому что он обещал в случае чего все доработать. В тот же день выяснилось, что диплом нужно еще дорабатывать. Я дала еще время. Через день Владимир написал, что помнит про мой заказ, и пришлет обязательно. Еще через день я напомнила, он сказал, что сегодня пришлет. После этого прошло два дня, он не отвечает на письма, не появляется в аське. В связи с этим я исправила отзыв с положительного на отрицательный. В дальнейшем никогда не буду сотрудничать с этим исполнителем.
Замечательный заказчик. Сработали на взаимном доверии, при этом не пропадала, на вопросы отвечала вовремя. Оплата своевременная, надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую.
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