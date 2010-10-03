Повысить уровень оригинальности в дипломной работе

Работа была выполнена в кратчайшие сроки. соблюдены все требования. исполнитель всегда на связи. рекомендую Хочу исправить свой отзыв. Работа была выполнена не полностью. Когда Владимир сдавал работу, качество было не проверить. Но я все равно оплатила и оставила положительный отзыв, потому что он обещал в случае чего все доработать. В тот же день выяснилось, что диплом нужно еще дорабатывать. Я дала еще время. Через день Владимир написал, что помнит про мой заказ, и пришлет обязательно. Еще через день я напомнила, он сказал, что сегодня пришлет. После этого прошло два дня, он не отвечает на письма, не появляется в аське. В связи с этим я исправила отзыв с положительного на отрицательный. В дальнейшем никогда не буду сотрудничать с этим исполнителем.