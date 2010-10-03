Диплом, информатика

Тема: Понимание природы человека в экзистенцианализме. 300 рублей
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Тема: Автоматизация системы слежения движения судов
Объём: 80-90 страниц, листинг операторов отлаженного модуля программы
Схемы и приложения согласно отраслевых стандартов.
срок: 14-20 дней
есть подробная методичка, первая глава и замечания преподавателя к ней
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