Диплом, информатика

Помимо текстовой части к отчету в обязательном порядке прилагаются заполненные первичные документы и учетные регистры, а по разделу экономического анализа – заполненные копии бухгалтерских и статистических форм отчетности, смет, планов, разделов бизнес-плана за анализируемый период или выписки из них. объем ...