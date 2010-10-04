Курсовая по технологии в соц. работе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок150 просмотров
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Вид работы: Курсовая раб. (теория)

Предмет: Технологии в соц. работе

Тема: Технология социальной работы с пожилыми и одинокими гражданами в сельской местности

Требования к работе:

Поля : левое 25 мм, правое 15, верхнее и нижнее - 20мм. Главы с нового листа, в конце каждого раздела вывод.

Оформление:

кол-во страниц:30

кол-во источников:20-25

шрифт: 14pt

интервал: 1,5

заказ предоставить в: электронном виде;

сноски: в скобках;

срок 10.10

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)
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