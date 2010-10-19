Реферат Административная деятельность ОВД(теория)

Изначально данный отзыв был отрицательным, так как первое же сотрудничество с Татьяной обернулось большим недоразумением – я требовала оплату, а она утверждала, что все оплатила. В результате я меняю свой отзыв на положительный, так как все разрешилось, и оплата в полном объеме поступила на мой кошелек. Прошу прощения, Татьяна, если обидела вас, по нашей с вами переписке вы знаете, что я не занимала позицию обвинителя, лишь хотела разрешить финансовый спор. По переписке с Татьяной у меня сложилось впечатление, что она крайне заинтересована в работе на данном ресурсе и дорожит своей репутацией, что заслуживает уважения.