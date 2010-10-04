Реферат по Естествознанию.

Тема: тревожности и характер взаимодействия детей дошкольного возраста Требования: Имеется практически вся готовая курсовая работа. Т.е. готова полностью теоретическая часть и готова но не до конца экспериментальная часть. Необходимо доработать экспериментальную часть и соединить теоретическую + ...