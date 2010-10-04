Реферат по Естествознанию

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки126 просмотров
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Реферат по Естествознанию.

Тема: Вещество и поле-две формы существования материи.

Объем 20-25 стр.

Срок: 6.10.

Имеется методичка,план необходимо разработать.

Прошу указать сроки и цену в тендере.

13 лет назад
Nasten-ka
39 летБолгария
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
24 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
yuriinew
Юрий 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$18
2 дня
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