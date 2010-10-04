Вычислительная математика и применение ЭВМ

Нужно выбрать одну из следующих тем: 1. Осуществление контроля за деятельностью дежурной части; 2. Деятельность милиции по борьбе с административными правонарушениями, посягающими на общественный порядок и общественную безопасность 3. Дорожно-патрульная служба ГИБДД требования: введение основная часть подразделенная на 2-3 части заклбючение список используемой ...