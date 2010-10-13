Курсовая работа по налогам

Необходимо написать курсовую работу по предмету "Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов" за сколько готовы взять? материалы вышлю почтой
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Дисциплина: Налоги и сборы с юр. лиц;
Тема: "Упрощенная система налогообложения". Тема курсовой работы должна быть рассмотрена в полном объеме.
Объем: 35л.
В практической части необходимо решить задачу по налогам и на основе ее заполнить декларацию.
Сроки: до 13.10.10.
Бюджет проекта: 1300р! Оплата через Web Money. Работаю без предоплаты!!
Текст курсовой будет проверяться в системе Антиплагиата. Необходима качественная, продуманная работа.
Все Ваши заявки и предложения прошу отправлять на эл. адрес [email protected] с указанием ссылки на проект.
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