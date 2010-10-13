Курсовая работа по налогам

Дисциплина: Налоги и сборы с юр. лиц;

Тема: "Упрощенная система налогообложения". Тема курсовой работы должна быть рассмотрена в полном объеме.

Объем: 35л.

В практической части необходимо решить задачу по налогам и на основе ее заполнить декларацию.

Сроки: до 13.10.10.

Бюджет проекта: 1300р! Оплата через Web Money. Работаю без предоплаты!!

Текст курсовой будет проверяться в системе Антиплагиата. Необходима качественная, продуманная работа.

Все Ваши заявки и предложения прошу отправлять на эл. адрес [email protected] с указанием ссылки на проект.