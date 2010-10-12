Курсовая, психология

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки109 просмотров
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Тема: Психологические основы спортивных достижений

На примере лыжного спорта.

объём 25-30 стр

срок 5 дней

13 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$25
5 дней
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