Приватный для Натальи

Дисциплина: Налоги и сборы с юр. лиц; Тема: "Упрощенная система налогообложения". Тема курсовой работы должна быть рассмотрена в полном объеме. Объем: 35л. В практической части необходимо решить задачу по налогам и на основе ее заполнить декларацию. Сроки: до ...