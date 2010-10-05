Работа по политологии

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Темы работы на выбор:

- Эволюция принципа мирного сосуществования.

- Электоральные стратегии российских партий.

- Экономическая основа образовательной политики

- Характеристика власти в современных обществах.

Список рекомендуемых источников:

Основные:

1.Гаджиев, С.К. Политология : учебник / К. С. Гаджиев. – М. : Логос, 2007. – 488 с.

2.Кравченко, А.И. Политология : учебник / А. И. Кравченко. – М. : ТК Велби, Проспект, 2007. – 448 с.

3.Политология : учебник / МГИМО (У) МИД России ; рук. авт. кол-ва А. Ю. Мельвиль. – М. : Проспект, 2005. – 624 с.

Дополнительные:

1.История политических и правовых учений: учебник для юридических ВУЗов и факультетов / под общей ред. В. С. Нерсесянца. – М. : НОРМА-ИНФРА М, 2007. – 736 с.

2.Мухаев, Р. Т. Политология: учебник для ВУЗов / Р.Т.Мухаев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.

Работа должна быть написана и оформлена согласно правил оформления письменных работ (см. прикрепленный файл).

Так же в работе обязательны ссылки на источники. Работа в обязательном порядке должна содержать выдержки из списка литературы (оптимально 2000+ годов).

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену, сроки, и тему, которую будете раскрывать. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.

Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney). Другие валюты по согласованию.

Работа должна быть "условно" уникальной (учитывайте это назначая цену). Работа будет проверяться на уникальность.

13 лет назад
jumbo
Юрий 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад