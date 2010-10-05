Работа по политологии

Реферат №2 (Внешняя экономика)
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Темы работы на выбор:
- Эволюция принципа мирного сосуществования.
- Электоральные стратегии российских партий.
- Экономическая основа образовательной политики
- Характеристика власти в современных обществах.
Список рекомендуемых источников:
Основные:
1.Гаджиев, С.К. Политология : учебник / К. С. Гаджиев. – М. : Логос, 2007. – 488 с.
2.Кравченко, А.И. Политология : учебник / А. И. Кравченко. – М. : ТК Велби, Проспект, 2007. – 448 с.
3.Политология : учебник / МГИМО (У) МИД России ; рук. авт. кол-ва А. Ю. Мельвиль. – М. : Проспект, 2005. – 624 с.
Дополнительные:
1.История политических и правовых учений: учебник для юридических ВУЗов и факультетов / под общей ред. В. С. Нерсесянца. – М. : НОРМА-ИНФРА М, 2007. – 736 с.
2.Мухаев, Р. Т. Политология: учебник для ВУЗов / Р.Т.Мухаев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.
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Так же в работе обязательны ссылки на источники. Работа в обязательном порядке должна содержать выдержки из списка литературы (оптимально 2000+ годов).
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