Работа по политологии

Темы работы на выбор:

- Эволюция принципа мирного сосуществования.

- Электоральные стратегии российских партий.

- Экономическая основа образовательной политики

- Характеристика власти в современных обществах.

Список рекомендуемых источников:

Основные:

1.Гаджиев, С.К. Политология : учебник / К. С. Гаджиев. – М. : Логос, 2007. – 488 с.

2.Кравченко, А.И. Политология : учебник / А. И. Кравченко. – М. : ТК Велби, Проспект, 2007. – 448 с.

3.Политология : учебник / МГИМО (У) МИД России ; рук. авт. кол-ва А. Ю. Мельвиль. – М. : Проспект, 2005. – 624 с.

Дополнительные:

1.История политических и правовых учений: учебник для юридических ВУЗов и факультетов / под общей ред. В. С. Нерсесянца. – М. : НОРМА-ИНФРА М, 2007. – 736 с.

2.Мухаев, Р. Т. Политология: учебник для ВУЗов / Р.Т.Мухаев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.

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