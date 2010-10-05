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Диплом "PR и реклама - сравнительный анализ"
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Ищу дипломный проект на тему: "Пиар и реклама - сравнительный анализ"
3 главы
Жду информацию на примере чего написана работа, структура, план
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