Диплом банковское дело. 1

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Тема: ПУТИ ПРEДУПРЕЖДЕНИЯ ДEСТАБИЛИЗАЦИИ БAНКОВСКОЙ CИСТЕМЫ РOССИИ, НА CОВРЕМЕННОМ ЭТAПЕ.

Объем от 80 листов.

Срок: 2 недели.

Написание поглавное. Есть материалы.

методичка тут: mfua.ru 1)Моск.фин-юрид.академия

на главной странице в колонке СТУДЕНТУ находим УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ -МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ-МЕТОДИЧ.УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМ. ВКР-ОФОРМ.ВКР(по стандарту учебно-метод.упр-я МФЮА)

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад