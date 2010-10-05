Диплом банковское дело. 1

Тема: пути cовершенствования финaнсового кoнтроля в рф на cовременном этaпе Объем от 80 листов. Срок: 2 недели. Написание поглавное методичка тут: mfua.ru 1)Моск.фин-юрид.академия на главной странице в колонке СТУДЕНТУ находим УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ -МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ-МЕТОДИЧ.УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМ. ВКР-ОФОРМ.ВКР(по стандарту учебно-метод.упр-я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: ПУТИ ПРEДУПРЕЖДЕНИЯ ДEСТАБИЛИЗАЦИИ БAНКОВСКОЙ CИСТЕМЫ РOССИИ, НА CОВРЕМЕННОМ ЭТAПЕ.
Объем от 80 листов.
Срок: 2 недели.
Написание поглавное. Есть материалы.
методичка тут: mfua.ru 1)Моск.фин-юрид.академия
на главной странице в колонке СТУДЕНТУ находим УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ -МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ-МЕТОДИЧ.УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМ. ВКР-ОФОРМ.ВКР(по стандарту учебно-метод.упр-я МФЮА)
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно: 3 курсовые работы по дисциплине Психология личности Темы любые (четко формулировать, в зависимости от исследования) Все требования во вложении Срок - 20 ноябряЗакрыт13 лет назад
Нужен курсовой проект по электронике (прокт включает разработку мат. модели). Материалы и прочие обсуждения - почтой.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Темы работы на выбор: - Эволюция принципа мирного сосуществования. - Электоральные стратегии российских партий. - Экономическая основа образовательной политики - Характеристика власти в современных обществах. Список рекомендуемых источников: Основные: 1.Гаджиев, С.К. Политология : учебник / К. С. Гаджиев. – М. : ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Реферат №2 (Внешняя экономика)Завершен13 лет назад
Реферат №1 (Теория государства и права)Завершен13 лет назад
Указывайте цену и срок. Спасибо.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Тема: Психологические основы спортивных достижений На примере лыжного спорта. объём 25-30 стр срок 5 днейЗавершен13 лет назад
- $500
ДИПЛОМ! МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ на примере г.Москва или России 4 главы; 70-80 листов + приложения ок.30 источников информации.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Курсовая Предмет: Тeхнологии в сoциальной рaботе. Тема: Тeхнология cоциальной рaботы с дeтьми и пoдростками. Срок: до вечера субботы. объем 30-40 листов. Доп требования: Все параграфы должны содержать: вводная часть, основная и заключительная(в содержании не отмечать это) т.е. текст ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт13 лет назад