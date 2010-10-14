Реферат по предмету Бюджетный учет Объем - 15 полных страниц Требования: стандартные (14 шрифт, междустрочный интервал 1,5; поля: верх, низ – 2 см, слева – 3 см, справа 1,5 см) Срок 4 дня При необходимости обязательно внесение коррективов
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Требуется реферат на тему ФИЛОСОФИЯ, от 20-25 страниц, сроки 2 - 2,5 недели, проверка и утверждение мною после каждой темы, дабы не уйти в другую сторону)) нужно написать ВРУЧНУЮ! а не качать с интернета, так что буду относиться к этому проекту со всей строгостью и серьезностью.
тех кто ХОЧЕТ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ - ПОПРОШУ не беспокоить!!!!!!!!!!!
ася - 494756832
СКАЙП - timspell
от вас жду ЦЕНЫ, и надеюсь на серьезное отношение к данному проекту
(подробности в личке)
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