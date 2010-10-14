Требуется реферат на тему ФИЛОСОФИЯ, от 20-25 страниц, сроки 2 - 2,5 недели, проверка и утверждение мною после каждой темы, дабы не уйти в другую сторону)) нужно написать ВРУЧНУЮ! а не качать с интернета, так что буду относиться к этому проекту со всей строгостью и серьезностью.

тех кто ХОЧЕТ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ - ПОПРОШУ не беспокоить!!!!!!!!!!!

ася - 494756832

СКАЙП - timspell

от вас жду ЦЕНЫ, и надеюсь на серьезное отношение к данному проекту

(подробности в личке)