Реферат на тему Философия

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок224 просмотра
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Требуется реферат на тему ФИЛОСОФИЯ, от 20-25 страниц, сроки 2 - 2,5 недели, проверка и утверждение мною после каждой темы, дабы не уйти в другую сторону)) нужно написать ВРУЧНУЮ! а не качать с интернета, так что буду относиться к этому проекту со всей строгостью и серьезностью.

тех кто ХОЧЕТ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ - ПОПРОШУ не беспокоить!!!!!!!!!!!

ася - 494756832

СКАЙП - timspell

от вас жду ЦЕНЫ, и надеюсь на серьезное отношение к данному проекту

(подробности в личке)

13 лет назад
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
NiceBoss
Любава 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$25
5 дней
Работой доволен, без проблем, рекомендую
Очень порядочный заказчик. Терпимо помогал в исполнении и оперативно оплатил. Рекомендую всем.