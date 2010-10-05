Бюджетный учет - реферат

Тема: ПУТИ ПРEДУПРЕЖДЕНИЯ ДEСТАБИЛИЗАЦИИ БAНКОВСКОЙ CИСТЕМЫ РOССИИ, НА CОВРЕМЕННОМ ЭТAПЕ. Объем от 80 листов. Срок: 2 недели. Написание поглавное. Есть материалы. методичка тут: mfua.ru 1)Моск.фин-юрид.академия на главной странице в колонке СТУДЕНТУ находим УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ -МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ-МЕТОДИЧ.УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМ. ВКР-ОФОРМ.ВКР(по стандарту ...