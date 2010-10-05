Бюджетный учет - реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Реферат по предмету Бюджетный учет

Объем - 15 полных страниц

Требования: стандартные (14 шрифт, междустрочный интервал 1,5; поля: верх, низ – 2 см, слева – 3 см, справа 1,5 см)

Срок 4 дня

При необходимости обязательно внесение коррективов

13 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад